Konya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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Konya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde üçüncü katın balkonundan düşen Suriye uyruklu çocuk ağır yaralandı.

11.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:38
Konya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

'nın ilçesinde üçüncü katın balkonundan düşen uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki Suriye uyruklu Hüseyin El Hasan, Camikebir Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki balkondan düştü.

Çocuğun düştüğünü gören yakınları, El Hasan'ı otomobille Kulu Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hayati tehlikesi bulunan El Hasan, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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