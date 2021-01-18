Konya'da bahçe kapısı çalınan sitenin sakinleri şaşkınlıkla tedirginliği bir arada yaşıyor

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bahçe kapısı çalınan sitenin sakinleri suç duyurusunda bulundu.

Işıklar Mahallesi İğneci Sokak'ta 16 Ocak akşam saatlerinde üç tekerli motorlu araçla gelen iki şüpheliden biri, Serdar Sitesi'nin bahçe kapısını saniyeler içinde yerinden söktü.

Tek parça demir kapıyı araca yükleyen şüpheli hızla uzaklaştı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlığa ilişkin görüntülerde zanlıların soğukkanlı ve doğal davranışları dikkati çekti.

"Eve geldim, bir baktım, kapı yok"

Site yöneticisi Hüseyin Berber, AA muhabirine, kapının çalınmasını fark etmeleriyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Site sakinlerinin de tedirginlik yaşadığını belirten Berber, "Komşu aradı, 'Kapı yok.' dedi. Eve geldim, bir baktım, kapı yok. Tek parça kapı. 10 saniyede alıp götürmüşler. Üzülecek halimize güldük. Bu civarda 3 apartman kapısı daha çalınmış. Çevredeki kameraların kayıtlarını inceledik. Kapıyı söküp 10 saniye içinde üç tekerli araca yükleyip uzaklaşmaları bir oluyor." diye konuştu.

Motosikleti çalamayınca aküsünü götürmüşler

Berber, son dönemde mahalledeki hırsızlık vakalarının artması üzerine polise başvurduklarını kaydederek, "Daha önce de bahçede motosikletin kilidini açamayınca aküsünü çaldılar. Bu durumlardan bayağı sıkıntılıyız. Önceki gün de suç duyurusunda bulunduk. Tek parça kapıyı ne yapacaklar henüz çözmüş değiliz. Kapının çalınması şaşkınlık verecek bir olay." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan