Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ramazan Bayramı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, Konya'nın bu yıl belediyeleriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın üst seviyede yaşandığı bir Ramazan ayı geçirdiğini belirtti.

İhtiyaç sahiplerinin elinden tutan, yetimlerin yüzünü güldüren tüm Konyalılara teşekkür eden Altay, şunları kaydetti:

"Bizler kısıtlı imkanlarla da olsa bayram coşkusunu yaşarken, maalesef başta Kudüs olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimiz zulümlerle ve çeşitli sıkıntılarla mücadele ediyor. İsrail askerlerinin, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yaptığı alçakça saldırılar, tüm insanlığın vicdanını sızlatıyor. Kutsal mekanda ibadet eden insanlara saldıran, masum insanları evlerinden eden İsrail'e lanet olsun. Ülkemiz ve milletimiz hak davasında sonuna kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Ramazan Bayramı'nın kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinlenmesini diliyor, bu mübarek günlerin Kudüs'te ve İslam coğrafyasında zulümlerin bitmesine, dünyanın huzur yurdu haline gelmesine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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