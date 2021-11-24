Kontrolden çıkan tır toprak alanda durabildi: 1 ağır yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan tır toprak alanda durabildi: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan tır toprak alanda durabildi: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, yolun sağ tarafında bulunan toprak alana girdi.

ANKARA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, yolun sağ tarafında bulunan toprak alana girdi. Tır sürücü ağır yaralı olarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi Peribacaları mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.K.(67) idaresindeki GG 853 UU yabancı plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda tırın kontrolünü kaybetti. Yolun sağ tarafında bulunan toprak alana girerek durabilen tırda sürücü R.K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - MANİSA

Kontrolden çıkan tır toprak alanda durabildi: 1 ağır yaralı

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