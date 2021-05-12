Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Etiyopya liderleri Hedasi Barajı meselesinden çıkış yolu arıyor
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Etiyopya liderleri Hedasi Barajı meselesinden çıkış yolu arıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Etiyopya liderleri Hedasi Barajı meselesinden çıkış yolu arıyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

ADDİS Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Etiyopya Başbakan Abiy Ahmed ile Hedasi Barajı meselesini görüştü.

ADDİS Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Etiyopya Başbakan Abiy Ahmed ile Hedasi Barajı meselesini görüştü.

Tshisekedi, Etiyopya, Sudan ve Mısır'ın da içinde bulunduğu meselede kazan-kazan çözümü bulmak amacıyla Başbakan Ahmed ile görüşmek için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Ahmed, görüşmede Tshekedi'ye Etiyopya'nın Afrika'nın sorunlarına tereddütsüz bir çözüm bulmaya kararlı olduğunu belirtti.

Ahmed, Etiyopya'nın 2015 yılında imzalanan üç ülkenin ilkeler bildirgesine göre sorunun çözülmesini istediğini söyledi.

Tshekedi, Hedasi Barajı meselesine çözüm bulmak için daha önce Sudan ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

Mısır ve Sudan, çıkarlarının ve güvenliklerinin etkilenmemesi için üçlü anlaşmada ısrar ederken, Etiyopya anlaşma olmasa da barajı temmuz ayında ikinci kez doldurmak istiyor.

Sudan ve Etiyopya, Faşaka bölgesinde yıllardır birbirini işgalle suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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