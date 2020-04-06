Kongo'dan okumaya gelen üniversite öğrencisi kaçak kazıda yakalandı
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Jandarma, Alanya, Kongo, 3. Sayfa

Kongo'dan okumaya gelen üniversite öğrencisi kaçak kazıda yakalandı

Kongo'dan okumaya gelen üniversite öğrencisi kaçak kazıda yakalandı Alanya'da sit alanında kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şüpheli adliyede Antalya'nın Alanya ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli jandarma tarafından suçüstü...

06.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:00

Kongo'dan okumaya gelen üniversite öğrencisi kaçak kazıda yakalandı

Alanya'da sit alanında kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şüpheli adliyede

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 1'i Demokratik Kongo'dan eğitim için Alanya'ya gelen üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Beldibi Mahallesi Örentaş mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanına 07 AAV 411 plakalı araçla gelerek kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Demirtaş Jandarma Karakoluna bağlı ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese dün saat 18.00 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, sit alanında kazıya başlayan Ali S. (27), Emre K. (25), Ebubekir Y. ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Adams M. adlı şüphelileri suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kurduğu patlayıcı düzeneği jandarma imha etti

Şüphelilerin araziye kurduğu patlayıcı düzenek ise jandarma tarafından imha edildi. Kazı alanında yapılan incelemelerde 25 metre uzunluğunda kablo, 1 adet akü, patlayıcı madde ve elektrikli fünye ele geçirildi. El konulan kazı malzemeleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demokratik Kongo'dan okumak için Alanya'ya geldiği ortaya çıktı

Şüphelilerden Demokratik Kongo uyruklu Adams M.'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğrenci olduğu, ilçeye eğitim için geldiği belirtildi.

Kongo'dan okumaya gelen üniversite öğrencisi kaçak kazıda yakalandı

Kaynak: İHA

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Kongo'dan okumaya gelen üniversite öğrencisi kaçak kazıda yakalandı
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