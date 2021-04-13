'Koltuk krizi': AB Konseyi Başkanı Michel, 'yetkilerini Avrupa Komisyonu'yla paylaşmak istemiyor'
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'Koltuk krizi': AB Konseyi Başkanı Michel, 'yetkilerini Avrupa Komisyonu'yla paylaşmak istemiyor'

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'Koltuk krizi': AB Konseyi Başkanı Michel, 'yetkilerini Avrupa Komisyonu'yla paylaşmak istemiyor'

Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'daki protokol krizinin ardından, Pazartesi akşamı ilk kez bir araya geldi.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'daki protokol krizinin ardından, Pazartesi akşamı ilk kez bir araya geldi. Belçika medyasına konuşan Brüksel'deki kaynaklara göre von der Leyen masaya, yurtdışındaki temaslarda Charles Michel ile eşit muamele görmesini sağlamak için 5 maddelik bir öneri paketi koydu.

Ursula von der Leyen, AB yönetiminin yetkilerini belirleyen Avrupa Anlaşması değiştirilmeden de, Konsey ve Komisyon'un eşit yetki ile temsil edilebileceğini savunuyor. Ancak Michel ve ekibi, oturma düzeni dışında yetki paylaşımına sıcak bakmıyor.

Belçika'da yayımlanan Nieuwsblad gazetesine göre, komisyon, von der Leyen'in önerisine karşı çıkıyor. Yaşanalardan dolayı üzgün olduğunu belirten Michel, Avrupa Parlamentosu'nda bu üzüntüsünü ve "derin pişmanlığını" dile getirecek. Ancak Michel'in, Konsey'in yetkilerini Komisyon'la paylaşmaya razı olmayacağı vurgulanıyor.

Michel'in, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşme sırasında yaşanan "koltuk krizinin", Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından "daha fazla güç elde etmek için kullanıldığı" endişesini taşıdığı belirtiliyor.

Avrupa Anlaşması'na göre Michel, birliğin günlük yönetiminde "siyasi lider" konumunda. Protokol gereği von der Leyen'e göre öncelik taşıyor. Ancak daha önceki AB liderleri için, yurtdışı temaslarında eşit düzeyde oturma düzeni uygulanıyordu.

Ankara'da, oturma düzenini hazırlayan Michel'in protokol görevlilerinin, geçmişteki uygulamanın aksine von der Leyen'e koltuk ayırmamaları ve kadın politikacının kanepeye oturmak zorunda kalması tartışmayı alevlendirdi.





'Bu konunun cinsiyetle hiçbir ilgisi yok'

Nieuwsblad'a konuşan AB kaynaklarına göre, von der Leyen'in ekibi, Alman politikacının "kadın kimliğini" öne çıkararak, "Kadın olduğu için Erdoğan'ın yanında oturmasına izin verilmediği" görüşünü yaymaya çalışıyor.

Ancak Brüksel'deki üst düzey bir yetkili, "Bu konunun cinsiyetle hiçbir ilgisi yok. Eğer AB Konseyi Başkanı von der Leyen olsaydı, Erdoğan'ın yanındaki koltukta o oturacaktı" dedi.

Brüksel'deki kaynaklara göre, Michel ve von der Leyen arasındaki gerilim ve rakebet, herkes tarafından bilinen bir durum. Ankara'daki protokol krizi ve devamında yaşanan tartışma ve eşit hak talebi de, aslında bu rekabetin bir sonucu, iki AB lideri arasında biriken yanlış anlamalar da Ankara'da patlak verdi.

Bir AB diplomatı, "Koltuk krizi nedeniyle Türkler suçlanamaz. AB Konseyi görevlilerinin de tavsiyesiyle protokolü katı bir şekilde uyguladılar. Erdoğan o sırada başka bir ziyarette olduğu için, Ankara'daki görüşme salonunu denetleyemedi" diye konuştu.

BBC

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