KOCAELİ Pandemi sonrasında butik otellere ilgi arttı
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KOCAELİ Pandemi sonrasında butik otellere ilgi arttı

Pandemi sonrasında butik otellere ilgi arttıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan butik otellere koronavirüs salgını sürecinde ilgi arttı.

16.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:28

Pandemi sonrasında butik otellere ilgi arttı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan butik otellere koronavirüs salgını sürecinde ilgi arttı. Bölgede butik otel sahibi olan Alex Şahin, Yollar açıldıktan sonra pandemi sürecini geçirmek için 1 aylık oda ayırtanlar oldu dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde, şehirlerarası geçiş kısıtlamalarının kalkmasının ardından tek katlı butik otellere olan ilgi arttı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Şirinsulhiye Mahallesi'nde butik otel kuran 90'lı yılların ünlü dansçısı Alex Şahin, pandemi kısıtlamaları sürecinde evlerinde sıkılan insanların doğa ile iç içe olan butik otellere akın ettiğini söyledi. İnsanların pandemi dolayısıyla çok katlı oteller yerine butik otelleri tercih ettiğini belirten Şahin, misafirlerinin doğa ile iç içe bir tatil geçirdiğini söyledi.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE İNANILMAZ BİR TALEP ALDIK'

İnsanların çok katlı oteller yerine daha küçük olan butik otellere yöneldiğini ifade eden Alex Şahin, Doğa ile iç içe, tek katlı, tamamıyla dağ suyunun direk tesisimize ulaştığı, doğal hayatı yaşayabildiğimiz, organik tatil olarak adlandıracağımız butik bir otelimiz var. Ben bu oteli pandemiden önce satın almıştım. Sonra pandemi geldi. Pandeminin ne olduğunu araştırana kadar telefonlarımız susmak bilmedi. Çünkü insanların bir anda 5 yıldızlı otel veya çok katlı otel kavramından kendilerini soyutlayıp, çatısı bahçesindeki ağaçtan yüksek olmayan otellere yöneldiğini fark etmeye başladık. Pandemi döneminde inanılmaz bir talep aldık. Özellikle yollar açıldıktan sonra pandemi sürecini burada geçirmek için 1 aylık oda ayırtanlar oldu. İnsanların pandemi döneminde butik oteller, doğa otelleri ve bununla birlikte bahçeye kapısı açılan otelleri tercih ettiğini fark ettim. Bu benim için tamamıyla bir tesadüf oldu dedi.

'KUŞLARIN ENVAİ ÇEŞİDİNDEN MÜZİK ŞÖLENİ DİNLİYORLAR'

Misafirlerinin doğa ile iç içe bir tatil geçirdiğini söyleyen Şahin, Otelimiz bütün imkanların ortasında. Sapanca Gölü'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktayız. Misafirlerimiz buraya geldiğinde öncelikle oteli yaşıyorlar. Otelin içerisinde nefis bir dağ suyu var. Onunla yıkanıyorlar. Kana kana içiyorlar. Doğanın senfonisini dinliyorlar. Geceleyin bülbüller ötüyor. Ben bülbüllerin gece öttüğünü burada öğrendim. Gerçekten doğanın içerisindeki sansar, gelincik, çakal seslerini burada duydum. Onları dinliyorlar. Kuşların envai çeşidinden bir müzik şöleni dinliyorlar. En önemlisi de dinleniyorlar. Kitaplarını okuyorlar diye konuştu.

KOCAELİ Pandemi sonrasında butik otellere ilgi arttı

Kaynak: DHA

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