Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası Kocaeli Fuarı'na taşınıyor
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Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası Kocaeli Fuarı'na taşınıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası Kocaeli Fuarı'na taşınıyor

Kocaeli kart bakiye aktarım noktası, 5 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Seyahat Kartları Merkez Ofisi yanında hizmet verecek.

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Kocaeli kart bakiye aktarım noktası, 5 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Seyahat Kartları Merkez Ofisi yanında hizmet verecek.

İzmit Cumhuriyet Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Kart bakiye aktarım noktası, 5 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Seyahat Kartları Merkez Ofisi yanında hizmet vermeye devam edecek. Kocaeli Kart bakiye aktarım noktasında kartlarla ilgili istek ve şikayetler değerlendiriliyor, arızalı kartların içerisindeki bakiye yeni kartlara aktarılıyor. Kredi kartıyla ilişkilendirme yapılan merkezde teknik bir hata olan kartlar değiştiriliyor.

Kocaeli Kart taleplerine hızlı ve yerinde çözüm bulmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Seyahat Kartları Merkez Ofisi'nde ise indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının basım ve vize işlemleri yapılıyor. 5 Nisan'dan itibaren Kocaeli Kart bakiye aktarım noktası ile koordineli olarak hizmet verecek olan ofiste Kocaeli Kart ile ilgili işlemler çok daha hızlı yapılabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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