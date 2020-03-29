Kocaeli İl Pandemi Kurulu Tolantısı gerçekleştirildi
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Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Güncel

Kocaeli İl Pandemi Kurulu Tolantısı gerçekleştirildi

Kocaeli İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

29.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:36
Kocaeli İl Pandemi Kurulu Tolantısı gerçekleştirildi

Kocaeli İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler değerlendirilirken, görüş ve öneriler dinlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da bulunduğu toplantıya, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Kocaeli'deki durum hakkında sunum yapan İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, kentte yer alan tüm hastanelerdeki toplam yatak sayısının 4bni 559, erişkin yoğun bakım yatak sayısının da 553 olduğu bilgisini verdi.

Vali Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada, kamuda çalışan personelin yüzde 9,27'sine rahatsızlıkları ve engel durumları nedeniyle idari izin verildiğini, diğer personelden görev yerleri uygun olanların da esnek çalışma sistemine geçtiğini bildirdi.

Bugüne kadar 1101 işletmenin denetlendiğini ve denetimler sonucunda 59 işletmeye cezai işlem uygulandığını aktaran Aksoy, "Umuma açık kahvehane ve müzik yayını yapan 6 bin 325 eğlence yeri tedbirler kapsamında kapatılmış, kurala uymadığı tespit edilen 33 işyerine cezai işlem uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Yaşlıların talepleri yerine getirildi"

Aksoy, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlardan 112, 155 ve 156'ya 13 bin 332 arama yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu talepler İlçe Vefa Gruplarına yönlendirilmek suretiyle gereği yerine getirilmiştir. Çalışmalarda sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü 3 bin 113 vatandaşımız tespit edilerek gerekli uyarılar yapılmış bunlardan 77'sine işlem yapılmıştır. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızla, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bugüne kadar yapılan çalışmalarda önemli mesafeler alındı."

Toplantıda, koronavirüsle mücadelede gelecek günlerde yapılması gereken çalışmalar konusunda Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile diğer üyelerin görüş ve önerileri alındı.

Kaynak: AA

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