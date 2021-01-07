Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 24 yıl hapis cezası
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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 24 yıl hapis cezası

07.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:32
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 24 yıl hapis cezası

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 24 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezası verildi.

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 24 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezası verildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yabancı uyruklu sanık Rısan Ali M. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Celse arasında sanık avukatı Kübra Yılmaz tarafından sunulan savunma dilekçesi okunarak dosyaya konuldu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma için söz verilen sanık, tercüman aracılığıyla aracında ele geçirilen uyuşturucunun kendisiyle ilgisi olmadığını savundu.

Çocukları olduğunu, kendisine inanılmıyorsa hakkında idam kararı verilebileceğini ifade eden Rısan Ali M, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı Yılmaz da celse arasında sundukları savunma dilekçesini tekrar ettiklerini dile getirerek, müvekkilinin beraat ve tahliyesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 24 yıl hapis ve 90 bin lira adli parayla cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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