Kocaeli'de sokak hayvanları unutulmadı Kocaeli'de, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaları artırıldı.

Kocaeli'de, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaları artırıldı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilemesi nedeniyle Vali Hüseyin Aksoy'un yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının ihmal edilmemesi, aç ve susuz kalmaması için önlem alınması talimatında bulunduğu bildirildi.

Bu doğrultuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekiplerince başta hayvan barınakları olmak üzere park ve bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakıldığı belirtilenn açıklamada, gün içerisinde Kandıra ilçesi Kefken civarında bulunan sokak hayvanları için beslenme noktalarına mama ve su bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu süreçte sokak hayvanlarının da sağlıklı kalmaları için azami gayret gösterilmekte ve sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için yemleme çalışmaları aksatılmadan sürdürülecektir. Her can bizim için çok kıymetlidir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ilçe belediye ekipleri de parklarda güvercinler başta olmak üzere sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyacını gidermek için çalışmalar yürüttü.

Kaynak: AA