Kocaeli'de otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Köşklüçeşme Mahallesi 534 Sokak'ta sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Fındıklı'ya (7) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki bir anaokulunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin çarptığı çocuğun ayağa kalkması ve aracın uzaklaşması yer alıyor.

Çocuğun yengesi Fatma Fındıklı, gazetecilere, Yusuf'un çöp atmak için sokağa çıktığını anlatarak, "Tam karşıya geçtiğinde aşağıdan gelen araç çarpıyor. Çocuğa vurduktan sonra çocukla hiç ilgilenmeden gitmesi... Ne olursa olsun burası bir mahalle, her mahalle arasında mutlaka çocuklar oyun oynuyor. Buradan yavaş gidilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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