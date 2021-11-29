Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (4) - Haberler
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Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (4)

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel
Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (4)

27 ÇATI UÇTU, 5 AĞAÇ DEVRİLDİ Kocaeli Valiliği dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ile ilgili olarak açıklama yaptı.

KOCAELİ (DHA) - 27 ÇATI UÇTU, 5 AĞAÇ DEVRİLDİ

Kocaeli Valiliği dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ile ilgili olarak açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında Kocaeli genelinde 27 çatının uçtuğu 5 ağacın devrildiği, 1 inşaat iskele kalıbının çöktüğü, 1 tabelanın devrilmesiyle toplam 34 olayın meydana geldiği belirtildi. Açıklamada fırtınada nedeniyle 11 teknenin battığı, 6 teknenin karaya çıkarıldığı, 95 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı, elektrik dağıtım şirketinin gerekli müdahaleleri yaptığı belirtildi. Valilik, fırtınada meydana gelen olaylarda 8 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın geç saatlere kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

APARTMANIN ÇATISI HASAR GÖRDÜ

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Eski Hükümet Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın çatısı akşam saatlerinde fırtına nedeniyle hasar gördü. Çatının bazı parçaları cadde üzerine düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda asılı kalan ve tehlike yaratan parçaları sökmek için çalışma başlattı.


Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (4)

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (4)

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (4)

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