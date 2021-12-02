Kocaeli'de 27 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Kocaeli'de 27 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 27 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, granit yüklü tırda palet takozlarına gizlenmiş 27 kilogram eroin bulundu.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, granit yüklü tırda palet takozlarına gizlenmiş 27 kilogram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım'da Gebze'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Granit yüklü tırda narkotik köpeği "Millov" eşliğinde yapılan aramada, palet takozlarına gizlenmiş 27 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli'de 27 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de 27 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de 27 kilogram eroin ele geçirildi

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AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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