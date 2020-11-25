Koalisyon güçleri: Kızıldeniz'deki terör eyleminin engellenmesi sırasında bir gemide hafif hasar oluştu
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Koalisyon güçleri: Kızıldeniz'deki terör eyleminin engellenmesi sırasında bir gemide hafif hasar oluştu

25.11.2020 22:27 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:30
Koalisyon güçleri: Kızıldeniz'deki terör eyleminin engellenmesi sırasında bir gemide hafif hasar oluştu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'in güneyindeki terör eyleminin engellendiğini, bu sırada bir ticaret gemisinde hafif hasar meydana geldiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'in güneyindeki terör eyleminin engellendiğini, bu sırada bir ticaret gemisinde hafif hasar meydana geldiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalının sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir teknenin imha edildiği ve deniz hareketini hedef alan terör eyleminin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen patlayıcı yüklü teknenin parçalarının isabet etmesi sonucu bir ticaret gemisinde ise hafif hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

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Açıklamada ayrıca, Husi milislerin saldırılarının, uluslararası deniz ticaret ve nakliye hatlarını tehdit ettiği kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 23 Kasım'da Cidde'deki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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