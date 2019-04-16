Klasik Otomobil Tutkunları, 300 Km'lik Parkura Hazır

5. Mercedes-Benz Bahar Rallisi başlıyorMercedes-Benz Türk'ün ana sponsorluğunda gerçekleşecek Klasik Otomobil Kulübü'nün geleneksel Bahar Rallisi'nin 5'incisi, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü başlayacak.

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren Mercedes-Benz Bahar Rallisi, bu yıl da Çırağan Palace Kempinski İstanbul'dan başlayacak ve 2 gün boyunca İstanbul'un her iki kıtasını kapsayan 300 km'lik bir parkurda gerçekleşecek.

Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2019, bu yıl FIVA'nın ilk kez düzenleyeceği CEERT organizasyonunun ilk ayağı olması sebebiyle, yurt dışından da çok sayıda yarışmacıyı ağırlayarak uluslararası bir etkinliğe dönüşecek.

Mercedes-Benz Türk, 2015 yılından beri ana sponsorluğunu üstlendiği Klasik Otomobil Bahar Rallisi'nde, Klasik Otomobil Kulübü'nü 5'inci kez destekleyecek. 20 Nisan 2019 Cumartesi günü Çırağan Palace Kempinski İstanbul'dan start alması planlanan Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2019, üç gün boyunca klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirecek.

İstanbul'un Avrupa yakasında başlayacak olan nostalji rüzgarı, araçların İstinye'den özel feribotlarla Çubuklu'ya geçmesiyle Asya Kıtası'na uzanacak. Rallide ilk gün, Riva üzerinden Şile'ye doğru devam eden rotanın tamamlanmasıyla sona erecek. Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2019'un ikinci günü ise Şile'den başlayarak Marmara Denizi'ne doğru ilerleyerek Kartal'da son bulacak. Rallinin ödül töreni ve 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balosu' ise; 22 Nisan Pazartesi günü İstanbul Boğazı üzerindeki konumu ve 17. yüzyıla dayanan tarihi ile fark yaratan Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da düzenlenecek.

Bahar Rallisi uluslararası bir kimliğe bürünüyor

Mercedes-Benz Türk'ün 5 yıldır aralıksız sponsor olduğu Bahar Rallisi, bu yıl Dünya Klasik Araçlar Federasyonu'nun (FIVA) ilk kez düzenleyeceği CEERT (Central East European Regularity Trophy) organizasyonun ilk ayağı olması sebebiyle uluslararası bir kimliğe bürünecek. Yılın geri kalan bölümünde Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'da yapılacak klasik rallilerden alınacak puanlar neticesinde CEERT sıralaması belli olacak.

Klasik otomobiller ile görsel şölen

Klasik otomobil severlerin ve sahiplerinin ilgiyle takip ettiği Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2019, İstanbul yollarında nostalji rüzgarları estirecek. Ralliye aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Klasik Otomobil Kulübü'nün üyeleri birbirinden özel otomobilleriyle katılacak. Ralliyi izlemek ve birbirinden ilginç hikâyeleri olan klasik otomobilleri yakından görmek isteyenler; 20 Nisan 2019 Cumartesi sabahı saat 10:00'da Çırağan Palace Kempinski İstanbul önündeki ralli start'ına katılabilecekler.

Kaynak: Bültenler