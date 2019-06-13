KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bugün Doğu Akdeniz'de eğer bir gerginlik yaşanıyorsa, bunun temel nedenlerinden bir tanesi Rum tarafının, bu konuyu Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmeye yanaşmamasıdır.

KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bugün Doğu Akdeniz'de eğer bir gerginlik yaşanıyorsa, bunun temel nedenlerinden bir tanesi Rum tarafının, bu konuyu Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmeye yanaşmamasıdır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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