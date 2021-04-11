KKTC'de bir kişi oy kullanmak için ev karantinasından kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakası tespit edilen bir kişiyle temaslı olması nedeniyle ev karantinasına alınan bir kişinin, karantinadan kaçarak oy kullanmaya gittiği ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakası tespit edilen bir kişiyle temaslı olması nedeniyle ev karantinasına alınan bir kişinin, karantinadan kaçarak oy kullanmaya gittiği ortaya çıktı.

KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Olağan Kurultayı'nda dün gerçekleştirilen oylamada, daha önce korona virüs vakası tespit edilen bir kişiyle temaslı olduğu gerekçesiyle ev karantinasına alınan bir kişinin karantinadan kaçarak oy kullanmaya gittiği ortaya çıktı.

Divan Başkanı Turan Büyükyılmaz, oy sayımı ve sokağa çıkma yasağının başladığı saatte, polis tarafından uyarıldıklarını ve temaslı bir kişinin oy kullanması nedeniyle salonun boşaltılması gerektiğini anons etti. Anonsun ardından salon tamamen boşaltılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam yaptığı açıklamaya göre, Covid-19 önlemlerini hiçe sayarak ev karantinasından kaçan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Açıklamada, "Yeniden Doğuş Partisi Kurultayı öngörülenden daha uzun sürdü. YDP yetkililerine gerekli uyarı, Bakanlığımız tarafından yapıldı ve Bakanlığımızın yoğun uğraşları neticesinde emniyet birimlerinden de destek alınarak kurultaya iştirak edenler salondan boşaltıldı. Salonda sadece oy sayım işlemi kısıtlı sayıdaki görevli ile devam etmekte olup gerekli tüm önlemler bakanlığımız ve emniyet birimleri tarafından alındı" denildi.

Açıklamada ayrıca, ev karantinasında olduğu sırada karantina kurallarını ihlal ederek, kurultay salonuna oy kullanmaya giden şahsın korona testinin negatif çıktığı belirtildi. Bakanlık tarafından tekrar karantinaya alınan kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı