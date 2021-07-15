KKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
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KKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

KKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için "15 Temmuz Şehitlerini Yad" programı düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için "15 Temmuz Şehitlerini Yad" programı düzenlendi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından başkent Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen programa, Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve vatandaşlar katıldı.

Sela okunmasıyla başlayan program kapsamında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehitler için dua edildi.

Program ardından cemaate tatlı dağıtıldı.

KKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
KKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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