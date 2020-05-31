KKTC Başbakan Tatar: "Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC Başbakan Tatar: "Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 26 Mayıs'ta Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması'na ilişkin, "Türkiye'nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir.

KKTC Başbakan Tatar:
31.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:56

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 26 Mayıs'ta Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması'na ilişkin, "Türkiye'nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 26 Mayıs'ta Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başbakan Tatar, İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması ile Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İşbirliği Aracı (ARMA) kapsamında Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrılan kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçladığını belirtti. ARMA modelinin Avrupa Birliğince finanse edilen projelerde uygulanan modelin benzeri olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, "Türkiye'nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır" dedi.

Başbakan Ersin Tatar, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçtiklerini vurgulayarak, "Bir taraftan başarı ile sürdürmekte olduğumuz korona virüsle mücadelemizi tedbiri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan sürdürüyor, diğer taraftan ekonomimizi canlandırmaya çalışıyoruz. Biz inanıyoruz ki nasıl korona virüsle mücadelede halkımızla birlikte uyum içinde çalışarak bir başarıya ulaşmışsak ekonomimizi canlandırma, sorunları aşma çabalarımızda da halkımızla tüm ilgililerle birlikte çalışarak başarıya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, ekonomimizi canlandırmak ve yeni bir atılım süreci içine girmesini sağlamaktır" diyen Tatar, "Benimle Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın 26 Mayıs'ta imzaladığımız yeni İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasının amacı da budur. Bu anlaşma içinde yer alan ARMA modelinin Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrılan kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçlıyor" dedi.

Başbakan Tatar, "Bilindiği üzere uzunca bir süredir herkes ya Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırımlar için hibe olarak ayırdığı kaynakların proje yapılmaması dolayısı ile kullanılamadığından ya da başlanan projelerin kaynak akışının durması veya diğer sorunlar yüzünden zamanında bitirilememesinden yakınıyordu. İşte ARMA modeli bunu ortadan aldırmak için kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında KKTC'deki yatırımlar için kurulan bu model Avrupa Birliğince finanse edilen projelerde uygulanan modelin benzeridir" ifadelerine yer verdi.

"Kimse halkımızın kafasını bulandırmaya kalkışmasın, birlik beraberliğimize zarar verecek yanlış yorumlar yapmasın" diyen Başbakan Tatar, "Türkiye'nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır" dedi.

Başbakan Ersin Tatar, "Tüm hükümetlerin şimdiye kadar uyguladıkları eski sistemde de yine Türkiye sunduğumuz projelere uygunluk verir, bunların maliyetine göre hibe amaçlı kaynak ayırırdı, şimdi de öyle olacak. Ancak bu kez, kurulan mekanizma ile projelerin hazırlanmasından sonuçlanmasına kadar ciddi bir ekip çalışması, iş takibi ve sonuca gitme durumu söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Uygulanacak sisteme yönelik bilgi veren Başbakan Tatar, "Şöyle ki, önce ilgili Bakanlık uygulama birimi tarafından bir proje hazırlanacak ve bu proje Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Maliye Bakanlığı'na iletilecektir. Tüm Bakanlıklardan gelecek projeler Maliye Bakanlığı'nda toplandıktan sonra topluca Maliye Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyet Başkanına iletilecektir. Bu proje önerilerinin gerekli iç değerlendirmeleri, KKTC Teknik Heyet Başkanı huzurunda, ilgili Bakanlık ve KKTC Maliye Bakanlığı yetkilileri arasında yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği ofisine sunulacak ve burada yine KKTC yetkilileri ile bir ortak değerlendirilme yapılacak" dedi.

Ortak değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak durumun yıllık bütçenin öncelik ve proje bazında sonlandırılması amacıyla Türkiye'nin Teknik Heyetine bildirileceğini belirten Başbakan Tatar, "Türkiye Teknik Heyeti de Hibe Protokolü ile birlikte raporunu ve projeyi Türkiye'nin Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğüne, ardından da onay için Kıbrıs İşlerinden sorumlu Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamına sunulacak. Onaylanan projenin hemen ihalesi yapılacak ve uygulamasına geçilecek" ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, ihale ilgili Bakanlık ile ihaleyi kazanan firma arasında imzalanacağı vurgulayarak, "10 kişiden oluşacak Başbakanlık Proje İzleme Komitesi projelerin uygulanmasını izleyecek ve kontrolünü yapacak. ARMA ile kurulan model budur" dedi.

"Hedef hep ifade ettiğim üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının refah ve mutluluğunu artırmaktır" diyen Başbakan Ersin Tatar, "Türkiye tarafından Kıbrıs Türkü'nün yararı için yapılanları çarpıtmak, başka noktalara çekmek Kıbrıs Türkü'ne hiçbir fayda sağlamaz, aksine zarar verir" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Haber
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı Haber
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor Haber
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Bakan Soylu 'Ahımız kalmıştı' diyerek duyurdu: Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu "Ahımız kalmıştı" diyerek duyurdu: Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Ali Babacan Rüştü Zorlu Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akbağ Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Haziran Minnesota Diyarbakır
Şu an buradasınız: KKTC Başbakan Tatar: "Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü'nün yararınadır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 14:56:35. #1.15#
title