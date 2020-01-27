Kızıltepe'de kalbinde ritim bozuklu olan hasta tedavi edildi

27.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:58

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve kalbinde ritim bozuklu olan 65 yaşındaki hasta yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Kızıltepe Devlet Hastanesine başvuran Mehmet Şerif Abuşçu, Başhekim Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethullah Kayan tarafından muayene edildi.

Gerekli tetkiklerin ardından kalbinde ritim ve iletim bozuklukları tanısı servise yatırılan Abuşçu, yapılan ameliyatın ardından taburcu edildi.

Başhekim Kayan, Abuşçu'yu, EPS (ElectroPhysiological Study) denilen Elektrofizyolojik Çalışma ve Kalp Ritim Bozukluklarının Kateter Ablasyon Yöntemi ile ameliyat ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA