Kızılay 300 gönüllü ile 40 bin haneye şeker dağıttı
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Kızılay 300 gönüllü ile 40 bin haneye şeker dağıttı

Kızılay 300 gönüllü ile 40 bin haneye şeker dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Düzce Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Düzce'de 300 gönüllü ile 40 bin haneyi ziyaret ederek şeker dağıttı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Düzce'de 300 gönüllü ile 40 bin haneyi ziyaret ederek şeker dağıttı.

Korona virüs salgını sebebiyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde kutlayan vatandaşlar için Kızılay Düzce şubesi harekete geçti. Şube de yapılan çalışma sonrasında il genelinde sabah saatlerinde çalışmalarına başlayan 300 gönüllü, her sokağa tek tek girerek, vatandaşların bayramını kutladı. Çocuklara ve hanelere şeker dağıtan ekipler, il genelinde 40 bin haneye ulaştı.

(Enes Bektaş/İHA)

Kızılay 300 gönüllü ile 40 bin haneye şeker dağıttı
Kızılay 300 gönüllü ile 40 bin haneye şeker dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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