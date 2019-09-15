15.09.2019 17:51

Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri buldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baraj kıyısına vurmuş erkek cesedi, çoban köpekleri tarafından fark edildi.

Olay, Malkara ilçesine bağlı Tete Mahallesi sınırları içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, keçi otlatmaya çıkan çobanın yanında gezdirdiği köpekleri, Keşan'ın Kadıköy Barajı kıyısına vurmuş erkek cesedi olduğunu sahibine fark ettirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Keşan ve Malkara jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA