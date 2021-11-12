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Kışladaki inşaatın çatısından düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kışladaki inşaatın çatısından düştü

Kocaeli'de askeri kışlada bulunan inşaatın çatısında çalışan işçi, dengesini kaybetmesi neticesinde 3 metre yükseklikten düştü.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de askeri kışlada bulunan inşaatın çatısında çalışan İşçi, dengesini kaybetmesi neticesinde 3 metre yükseklikten düştü.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan askeri kışladaki inşaatın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda çalışan inşaat işçisi İ.G. (63), dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan işçi, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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