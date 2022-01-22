Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı
Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi.
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi.
Kırşehir'de etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kırşehir-Yozgat yolu Çuğun Mevkii'nde de aşırı rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi. Ekipler yolu trafiğe kapatırken, TEİAŞ ekipleri de çalışma başlattı.