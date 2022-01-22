Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı - Haberler
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Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi.

Kırşehir'de etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kırşehir-Yozgat yolu Çuğun Mevkii'nde de aşırı rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının direkleri eğildi. Ekipler yolu trafiğe kapatırken, TEİAŞ ekipleri de çalışma başlattı.

Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı

Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı

Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı

Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı

Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle gerilim hattı yan yattı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Son Dakika Haberleri

Kırşehir, 3. Sayfa, Haber

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