Kırşehir'de sağlık personeli 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıdı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, İl Ambulans Servisi görevlisi, 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyarak hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde yatalak olan Nazmiye Öcal'ın (85) rahatsızlandığı ihbarı üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Servis ekibi yola çıktı.

Hastanın ambulansa getirilmesinde sıkıntı yaşanınca sağlık görevlisi Öcal'ı apartmanın birinci katındaki evinden sırtına alarak taşıdı.

Mucur Devlet Hastanesine kaldırılan Öcal, daha sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavisinin ardından ambulansla Mucur'a götürülen hastayı aynı sağlık görevlisi yine sırtına alarak birinci kattaki evine taşıdı.