Kırşehir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Kırşehir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

11.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:26
Kırşehir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kırşehir'in Mucur ilçesinde elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, elektrik şirketinde çalışan Kerem Aktaş (18), Mucur ilçesi Kurugöl köyünde direkte meydana gelen arızayı tamir ederken elektrik akımına kapıldı.

Bir süre direkte asılı kalan Aktaş, Mucur Belediyesi itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden alındı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, elektrik akımına kapılan Kerem Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktaş'ın cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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