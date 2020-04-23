Kırşehir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
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Kırşehir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kırşehir protokolü mesaj yayınladı.

23.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:41
Kırşehir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kırşehir protokolü mesaj yayınladı.

Yazılı yapılan mesajlarda Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "1. Dünya Savaşı sonrasında emperyalist güçler üç kıtayı birleştiren topraklarımızı işgal etmeye başlamışlardır. İçinde bulunduğumuz bu güç durumu kabullenmeyen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Samsun'dan Anadolu'ya çıkarak İstiklal Mücadelesini başlatması milletimiz için büyük bir ümit kaynağı olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararlarla Milli Mücadeleyi zafere taşıyarak yurdumuzu düşmanlardan temizlemiş, milletimiz yeniden bağımsızlığa ve ulusal egemenliğe dayalı yeni bir yönetim anlayışına kavuşmuştur.

Dünyada bir başka benzeri olmayan bu bayramı her yıl farklı ülkelerden gelen çocukların katılımıyla coşku ve sevinç içerisinde kutlamaktayız. Fakat son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl 23 Nisan etkinlikleri iptal edilmiştir"ifadelerini kullandı.

Kırşehir protokolünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları şöyle;

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu; "İnsanlık olarak koronavirüs tehdidi ile karşı karşıya kaldığımız şu günlerde zor süreçlerden geçiyoruz. Uzmanların önerileri ile evde kalıyor kendi ve çocuklarımızın sağlıklarını tehlikeye atmıyoruz. Zor süreçler kardeşlik ve birliktelik ruhuyla aşılacaktır. 23 Nisan dünya çocuklarının bayramı olmuştur. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletin Bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' inancıyla kurtuluş mücadelesini yürütmüştür. Bu süreçte de dünya barışı için önemli bir adım atılmıştır"

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, "Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram 23 Nisan'dır. Çocukların, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Hedefimiz, özgürce düşünen inisiyatif alabilen sorgulayan kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı gençler yetiştirmektir."

CHP Milletvekili Metin İlhan, "23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde atılan adımlarla hem çocuk bayramı olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş kararının alındığı gün olarak her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanmaktadır.

Yaşanılan sıkıntılı ve olağan üstü günlerin sağlıklı bir şekilde atlatılarak geçeceğine ve Türkiye olarak salgınla mücadeleyi de başarıyla atlatacağımıza olan inançla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümü ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını" kutluyorum."

AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, "Tüm Dünya'nın sınav verdiği bu günlerde milli birlik ve beraberliğimizi daha kuvvetli hissettirerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yıl dönümünü gururla, coşkuyla, kıvançla kutluyoruz. Tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan'ı çocuklarımızla kutlayamamanın hüznünü yaşıyoruz fakat milletçe bu badireyi en hızlı şekilde atlatmanın ümidiyle teselli buluyoruz. Ülkemiz ve tüm dünya çocukları için anlam taşıyan bu günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ederken tüm çocukların ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

CHP İl Başkanı Baran Genç, "Yıl, 23 Nisan 1920,Anadolu'nun yokluk içerisinde olduğu yıllarda kutlanmaya başlandı 23 Nisan. Cumhuriyetin 100. Yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutluyoruz. Covid-19 mücadelesi ile birlikte halkımızın ve çocuklarımızın bayramını canı gönülden kutluyorum."

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği, Sağlık ve Eğitim Sendikaları da kutlama mesajı yayınladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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