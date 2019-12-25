Kırsaldaki gençlere girişimcilik

25.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:29

Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Adana Valiliği koordinasyonunda yürütülen Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliğinin Geliştirilmesi (EYE İn RURAL) projesi kapsamında Karaisalı Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, İspanya'dan ACD la Hoya, Polonya'dan Fundacja Autokreacja ve Yunanistan'dan İED kurum ve kuruluşlarının proje yürütücü personellerinin katılımı ile "2. Ulusötesi" değerlendirme toplantısı; Vali Yardımcısı Zafer Öz başkanlığında İspanya'nın Elche kentinde gerçekleştirildi.



CEU Cardenal Herrera salonunda yapılan toplantı, Vali Yardımcısı Zafer Öz'ün konuşması ile başladı. 18-30 yaşları arasındaki kırsaldaki gençlerin girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan projede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yardımcısı Öz, düzenlenen eğitim faaliyetleri ile gençlerin sosyal, kişisel, dilsel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, becerilerine uygun mesleklere yönelik girişimlerini teşvik etmek ve istihdamlarını arttırmak amacıyla bu projeyi hazırladıklarını dile getirdi. Bunun için kırsal alanda gençler ve onları girişimciliğe teşvik edecek uluslararası kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiklerini aktaran Vali Yardımcısı Öz, kurumlarla ortak kararlar alarak gençlerin ufuklarını genişletecek, özgüvenlerini arttıracak Avrupa boyutunda yenilikçi, modern, erişilebilir açık eğitim kaynakları ve öğrenme programları oluşturacaklarını kaydetti.



Ev sahibi kurum İspanya ortağı ACD la Hoya, kendi kurumlarının tanıtımını yaptı. Adana Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunda görevli Proje Koordinatörü Nilay Altunay Eskimez tarafından ise proje hedefleri, tüm ortak kuruluşların görevleri, pilot eğitimlerin 1. aşaması olan E-Kitap'ın değerlendirilmesi, proje yönetimi ve uygulaması, mali konular (yeni bütçeler), proje faaliyetleri, girişimcilik için online modül müfredat ve el kitabının faaliyetleri, Yunanistan ve Polonya'da gerçekleşecek personel eğitim faaliyetleri ve çoğaltıcı etkinlik faaliyetleri sunumla anlatıldı.



Personel eğitim faaliyetleri, çoğaltıcı etkinlikler, kapanış toplantısı ve diğer yerel faaliyetlerle ilgili tarihlerin kararlaştırıldığı toplantı sonrasında "Başarılı Genç Girişimcilik Teknik Ziyaretleri" gerçekleştirildi ve kırsal alanlarda yapılan girişimcilik örnekleri incelendi.



Bu kapsamda meyve ve sebzelerin depolanması, narenciye yetiştiriciliği, ürünlerin tüm İspanya'ya dağıtılması ile ilgili Mirlofruits S.L. firmasından ilgili kişiler tarafından firma ile ilgili bilgiler alındı ve merak edilen konularla ilgili sorulan sorular cevaplandırıldı.



Yine "Başarılı Girişimcilik" örneği olan Senorios de Relleu firması tarafından zeytinyağı yetiştiriciliği ve üretimi hakkında bilgi alındı. Zeytinyağı üretiminin tüm aşamaları, kullanılan makineler, uygulama yöntemleri, şişelere doldurulması yerinde incelendi ve gözlemlendi.



Fizyoterapi konusunda Kitza Salud tarafından kinesiyoloji, bütünsel masajlar, yoga teknikleri, oryantal dans, atölyeler hakkında bilgiler verildi. İş kurmada yaşanılan zorluklar, kendi işini kurmanın avantajları/dezavantajları konuşuldu.



"Başarılı Girişimci" ziyaretleri sonrasında Adana Valiliği Vali Yardımcısı Zafer Öz başkanlığında, Adana Valiliği AB ve Dış ilişkiler Bürosu, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Karaisalı Belediyesi katılımcılarından oluşan toplam 10 kişi Türkiye'ye döndü. - ADANA

Kaynak: İHA