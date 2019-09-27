Kırsal Kalkınma Yatırımları başvuru tarihi uzatıldı

27.09.2019 13:55

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 13. Etap tarıma dayalı yatırımların desteklenme başvurularının uzatıldığını açıkladı.



Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' 26 Ekim 2019 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan Tebliğ sonucunda, Kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmak için proje başvurusu yapma süresi 60 günden 105 güne çıkarıldı. Son başvuru tarihi 14 Kasım 2019 olarak belirlendi. Kırsal kalkınma hibe destekleri kapsamında yapılan değişiklikle hindi ve kaz kümesleri de biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamına dahil edildi. Buna göre, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda, hindi ve kazla ilgili faaliyetini sürdüren mevcut kümeslerde zorunlu olan biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilecek. Tebliğde yapılan diğer bir değişiklikle, ekonomik yatırım için kırsal kalkınma desteklerine Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu'na göre kurulan iktisadi teşekküller de başvurabilecek. Bilgi almak isteyen yatırımcılarımız ve üreticilerimiz İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'ne müracaat ederek gerekli bilgileri alabilirler." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA