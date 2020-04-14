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Muğla, Datça, Güncel

Kırmızı patates Datça topraklarına uyum sağladı

Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl yetiştirilmeye başlanan tropikal bitki kırmızı patates, bu sezon verimi ve yüksek fiyatıyla üreticisini memnun etti.

14.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:52
Kırmızı patates Datça topraklarına uyum sağladı

Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl yetiştirilmeye başlanan tropikal bitki kırmızı patates, bu sezon verimi ve yüksek fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Uzak Doğu ülkelerinde sıklıkla tüketilen ve aroması dolayısıyla "tatlı patates" olarak da bilinen kırmızı patates, Datça topraklarına uyum sağladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında bölgede yürütülen çalışmalara katılan 3 üretici, kırmızı patatesten yüksek verim aldı.

İlçedeki tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren kırmızı patates hasadı için tarlalara gidiyor. Topraktan arındırılıp kasalara konulan patatesler, sipariş alınan illere gönderiliyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve böylece çiftçi gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda Datça'da ekilen tatlı patatesin dünyada en önemli besin ürünleri içinde yedinci sırada yer aldığına işaret eden Saylak şöyle konuştu:

"Gelişmekte olan ülkelerde ise en önemli beşinci besin ürünü. Fakir topraklarda bile 90-150 gün arasında yetişiyor. Sıcak her coğrafi bölgeye uyum sağlayabilmesi açısından önemli bir ürün. Datçayı da sevdi."

Saylak, tatlı patatesin fidelerinin dikildiği toprağın nemli tutulmasının önemli olduğunu dile getirerek, Türkiye'de yeni olan bu ürününün henüz hastalık ve zararlısının da bulunmadığı bildirdi.

Zahmeti az, maliyeti düşük karlılığı ise yüksek

Üreticilerden Mehmet Eren, kırmızı patatesin, Türkiye'de çok tanınmadığını, üretiminin de henüz çok yeni olduğunu ifade etti.

Eren, "Geçen yıl tatlı patatesin tohumunu fide olarak elde ettik. Deneme ekimi yapmıştık. Bu yıl yaptığımız ekimden yüksek verim aldım. Kırmızı patates çok faydalı ve antioksidan bir ürün. Bilenler bu patatesten vazgeçmiyor. Bazı illere özel olarak siparişle gönderiyoruz." dedi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üretim sürecinin her aşamasında kendisine destek verdiğini anlatan Eren, "Bu alanda Türkiye'deki nadir üreticilerden biri olduğum için kendimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kırmızı patatesin diğer türlere kıyasla hem zahmetsiz hem düşük maliyetli olduğunu hem de yüksek kar sağladığını dile getiren Eren, bitkinin yumuşak toprak, bol güneş ve suyu sevdiğini söyledi.

Eren, bu yılki hasatta bir kökten 40-50 kilogram ürün elde ettiğine dikkati çekti.

Kökleri de tüketiliyor

Üreticiler için fide ve tohum yetiştiren Refik Tanrısever, tatlı patatesin diğer patates çeşitlerinden çok farklı olduğunu, kökleri de tüketilebilen bu ürünün yüksek oranda vitamin ve mineral içerdiğini belirtti.

Tanrısever, gelecek yıl Datça'da daha fazla alanda tatlı patates üretimi yapılacağını ifade etti.

Kilogram fiyatı 30 lira

Üreticilerden Hüseyin Harıpçı da bu yıl bir dönüm arazide kırmızı patates ektiğini ve bir kökten yaklaşık 50 kilogram ürün aldığını söyledi.

Geçen yıl yaptığı deneme ekiminden de ekili alanı az olmasına rağmen iyi kazanç sağladığını belirten Harıpçı, şunları kaydetti:

"Bu ürünün maliyeti düşük, masrafı az. Bu yıl yüksek verim aldım ve çok mutluyum. Türkiye'nin birçok ilinden kırmızı patates istiyorlar ve ben de kargoyla gönderiyorum. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden yoğun talep alıyorum. Datça'ya gelen turistler de ürünü bildiği için rağbet gösteriyor. Kırmızı patatesin kilogramını 30 liradan satıyorum. Önümüzdeki yıllarda da kırmızı patates ekmeye devam edeceğim. Geliri yüksek bu ürünü tüm üreticiler rahatlıkla yetiştirebilir."

Kırmızı patates Datça topraklarına uyum sağladı

Kaynak: AA

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