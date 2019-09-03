Türk askeri 2013'den beri peşindeydi! Türkiye'ye yönelik bomba sevkiyatı yapan terörist öldürüldü!
MİT ve TSK ortak operasyonuyla Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilen beş teröristten birinin, kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak olduğu belirlendi. Karakulak bir dönem, Türkiye'ye yönelik patlayıcı sevkiyatını organize ediyordu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.
GÜMRÜK VE AKTARIM SORUMLUSU
Alınan bilgiye göre, Hakurk bölgesinde 2 Eylül'de etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, örgütün Kandil ve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu "Kawa Garzan" kod adlı Nedim Karakulak olduğu öğrenildi.
2013'TEN BU YANA ARANIYORDU
PKK'ya 1992'de katılan terörist Karakulak'ın bir dönem örgütün Haftanin üs bölgesinden Türkiye'ye patlayıcı sevkiyatını da organize ettiği, hakkında kırmızı bülten çıkarılarak 2013'ten bu yana arandığı kaydedildi.