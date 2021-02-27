Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TürkAkım Genel Müdürü Şakir Arıkan'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Genel Müdür Arıkan'dan TürkAkım hakkında bilgi aldı.

TürkAkım'ın Türkiye ve bölge açısından stratejik önem arz ettiğini belirten Bilgin, Avrupa'nın doğalgazının Türkiye üzerinden ulaştırıldığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantısı yapıldı

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

İş sağlığı ve güvenliğinin önemli olduğunu belirten Cerit, her personelin de bu konuda bilinçli olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran