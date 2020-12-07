Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Belediyesince sokak hayvanlarına mama verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent merkezi ile ormanlık alanlardaki hayvanların beslenme odaklarına konulan mamalar ile sokak hayvanlarının besin ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Belirli aralıklarla hayvanlara mama takviyesi yapıldığı aktarılan açıklamada, tüm canlıların yaşama haklarının olduğu bildirildi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde 3 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Dindoğu Mahallesi ile Oruçlu, Kuzuçardağı ve Karacaoğlan köylerine 8 Aralık Salı günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop