Kırklareli'ndeki öğrenciler Çanakkale'de kampa katıldı

20.08.2019 10:08

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında Kırklareli'nden 5 dezavantajlı öğrenci, Çanakkale'deki öğrenci kampına katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa katılan öğrencilerin Çanakkale'de tarihi ve turistlik alanları gezeceklerini söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanmalarının amaçlandığını ifade eden Karaman, kampın 3 gün süreceğini aktardı.

Öğrencilere sosyolog Erdal Tekin'in de eşlik ettiğini belirten Karaman, "5 öğrencimizi Çanakkale'ye gönderdik. Öğrencilerimiz şehitlikler başta olmak üzere, tarihi ve kültürel alanları gezerek bilgiler edinecekler." dedi.

Kaynak: AA