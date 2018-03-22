Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Dere Üstü Sokakta Nihat Eskici yönetimindeki sürücü kursuna ait 39 SZ 974 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı düştü.
Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devler Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Otomobil çekici yardımı ile düştüğü yerden kaldırıldı.