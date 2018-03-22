Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Dere Üstü Sokakta Nihat Eskici yönetimindeki sürücü kursuna ait 39 SZ 974 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devler Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Otomobil çekici yardımı ile düştüğü yerden kaldırıldı.

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