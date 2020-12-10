KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı

10.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Kırklareli'nde tedbirlere yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Kırklareli'nde tedbirlere yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulamalarına ağırlık verdi.

Ekipler, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 100 metrekareden büyük işletmelere kişi sınırlaması getirilmesi kararı üzerine denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda maske ve sigara denetimlerini de sürdürüyor.

Kontrollerde, vatandaşların büyük bölümünün kurallara uyduğu gözlendi. Normal günlerde yaya trafiğinin yoğun olduğu meydanlarda da insan kalabalığının büyük ölçüde azaldığı görüldü.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç, vatandaşların neredeyse tamamının maske taktığını belirtti.

Denetimlerden memnun olduklarını bildiren Tunç, "Kimse 'Bana bir şey olmaz.' demesin" ifadesini kullandı.

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

İlgili Haberler

Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kırklareli'nde 56 saatlik sessizlik
Kırklareli'nde 56 saatlik sessizlik
Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Öykü Çelik Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Pierre Webo Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:03:30. #1.15#
title