Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

12.08.2019 09:52

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yurt dışına kaçış hazırlığındaki dört grubu tespit etti.

Ekipler Irak ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA