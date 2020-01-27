Kırklareli'den kısa kısa

27.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:56

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İnsansız Hava Aracı Eğitim Kuruluşu olarak yetkilendirildi.

KLÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından TR-İHA-E-53 lisans numarasıyla insansız hava aracı eğitimleri vermesi amacıyla KLÜ'nün yetkilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, 2020 bahar döneminde başlayacak eğitimlerin, yasal mevzuat gereği İHA0 için 12 saat, İHA1 için ise 36 saat şeklinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere İHA ehliyeti almaya hak kazanacağı bildirildi.

CHP Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi

CHP Merkez İlçe Başkanlığına Özgür Uygul seçildi.

Bir düğün salonunda CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un divan başkanlığında gerçekleştirilen kongrede gelir gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

İki listenin yarıştığı seçimde 304 delege oy kullandı. Seçimde Özgür Uygul 189 oy alarak başkan seçildi. Gürcan Saatçi ise 113 oy aldı.

Kaynak: AA