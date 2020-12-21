Kırıkkale Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdü

21.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:55
Kırıkkale Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdü

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden ekipleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden ekipleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik yoğunluğu nedeniyle çalışma yürütmede sıkıntı yaşanan ana arterler başta olmak üzere Millet Bulvarı, Sanayi Çarşısı, Mehmet Akif Caddesi, TOKİ Mezarlık yolu, Yeni Doğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Dispanser Kavşağı, Atatürk Bulvarı üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ederek şehrin birçok noktasında ilaçlama yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise sokak hayvanlarının beslenmeleri için belirlenen noktalara mama bıraktı.

"Yapılması gereken tüm işleri yapıyoruz"

Cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Gece gündüz demeden fedakarca çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız evlerindeyken teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yapılması gereken tüm alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Kısıtlamadan muaf tutulan esnaflar ile de sohbet eden Başkan Saygılı'ya esnaflarımız da çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KIRIKKALE

Kırıkkale Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdü
Kırıkkale Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdü
Kırıkkale Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Şevket Çoruh Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Çağdaş Atan Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdü | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:17:23. #1.15#
title