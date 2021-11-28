Kırgızistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı

Kırgızistan'da halk, gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekillerinin seçimi için yerel saat 08.00 (TSİ 05.00) itibarıyla sandık başına gitti.

Merkez Seçim Komisyonu, yurt içinde kaydı bulunan 3 milyon 703 bin 420 seçmen için 2 bin 435 sandık kurdu.

Kayıtlı oldukları seçim sandığında oy kullanmaya gelen seçmenlerden maske takmaları, 1 metre arayla sırada beklemeleri isteniyor, el dezenfektanı sıkılıyor ve ateşleri ölçülüyor.

Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda kimlik belgelerini göstererek, yüz tanıma ve parmak izleri kontrol edilerek elektronik sistemle oylarını kullanabiliyor.

Görevliler tarafından seçmene verilen iki oy pusulada, parti listesindeki milletvekili adayını ve bağımsız adayını işaretleme hakkı tanınıyor.

287 bağımsız ve 1015 siyasi partiden milletvekili adayı yarışıyor

Ülkede akredite olan 736 yabancı gözlemcinin izlediği seçime, 90 sandalyeli parlamentoya girmek için 21 partiden 1015 milletvekili adayı katılıyor.

Parlamentoda bağımsız adaylar için ayrılan 36 sandalye için de 287 aday yarışıyor.

Seçimde, Bütün Kırgızistan, Ata Meken, İşenem, Intımak, Uluttar Birimdigi, Ata Jurt Kırgızistan, İman Nuru, Alyans, El Umutu, Azattık, Uluu Jurt, Mekençil El, Kırgızistan Birlik Yurtsever, Sosyal Demokrat, Aruuzat, Ordo, Bağıt, Yeşil, Legalize, Kuçtuu Region ve Jaşasın Kırgızistan adlı partiler katılıyor.

Partilerin aday listeleri, gençlik, cinsiyet eşitliği, azınlıklar ve engelli kotasına riayet edilerek hazırlandı.

Parlamentoya girecek milletvekillerin 54'ünün nispi temsil (siyasi parti aday listesi), 36'sının da çoğunluk (bağımsız aday) esasına dayalı seçilecek.

Siyasi partilerin parlamentoya girmesi için ülke genelinde, yüzde 5'lik seçim barajını geçmesi ve ülkenin 7 bölgesi ile 2 büyükşehirde oy kullanan seçmenlerin yüzde 0,5'lik oyunu alması gerekiyor.

Seçim yasasına göre, her partiden meclise en fazla 27 milletvekili girebilecek.

Türkiye'de 3 sandık kuruldu

Yurt dışında yaşayan vatandaşların da aynı gün oy kullanmaları için 29 ülkede 59 sandık kuruldu.

Konsolosluklarda kaydı olan ve biyometrik verileri alınan Kırgızistan uyruklular, Türkiye'nin Ankara, İstanbul ve Antalya ilinde oyunu kullanabilecek. Yurtdışında 84 bin 128 Kırgızistan uyruklunun kaydı bulunuyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erecek. İlk sonuçların 22.00'de açıklanması öngörülüyor.

Önceki milletvekilleri seçimlerinin sonucu iptal edilmişti

Kırgızistan'da 4 Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet taraftarları meydana inmişti.

Seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet taraftarlarının düzenlediği gösterilerin, şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal edilmişti.

Böylece, 5-15 Ekim arasında yapılan kitlesel protestolar sonucunda, milletvekili seçim sonuçları iptal edilmişti.

Meclisin görev süresi uzatılmış yeni siyasi yönetim tarafından milletvekili seçimleri 28 Kasım Pazar gününde yenilenmesi kararlaştırılmıştı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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