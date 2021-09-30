KİLİS VE GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KİLİS VE GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

GAZİANTEP (DHA) - KİLİS ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uzun süren fiziki ve teknik takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Savcılık kararıyla şüphelilerin Kilis ve Gaziantep'teki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 49 gram metamfetamin, 177 gram bonzai, 2 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Y., E.B., Ş.A., R.K., M.M., F.Y. ve K.A. tutuklandı, M.P., Y.Ç. ile M.F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİLİS VE GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

KİLİS VE GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

KİLİS VE GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

KİLİS VE GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Abdullah Öcalan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Bülent Ersoy Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Umut Meraş Lionel Messi Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KİLİS VE GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 09:40:15. #1.17#