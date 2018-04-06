Kilis'te Traktör Devrildi: 1 Ölü
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelik idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Körahmethüyüğü köyünde zeytin bahçesinde çalışırken kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çelik'in cenazesi, incelemenin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.