Kilis'te mangal uyarısı Kilis Belediyesi normalleşme süreci ile kısıtlamaların kalktığı hatırlatılarak, mesire alanlarında mangal, semaver yakma yasağının sürdüğünü duyurdu.

Kilis Belediyesi normalleşme süreci ile kısıtlamaların kalktığı hatırlatılarak, mesire alanlarında mangal, semaver yakma yasağının sürdüğünü duyurdu.

Kilis Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada normalleşme sürecinde Resul Osman, Söğütlüdere, Akpınar, Dinazorlu park başta olmak üzere kentteki tüm mesire alanlarında, mangal ve semaver yakma yasağının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Korana virüs salgını ile yürütülen mücadele kapsamında daha önce kapatılan mesire yerleri ve piknik alanlarımız bugün itibariyle yeniden açıldı. Ancak, mangal, semaver ve ateşli pikniklerimizi bir süre daha ertelemek zorundayız. Sosyal mesafe ve maske takma şartlarına uyarak, bugün itibariyle doğanın ve yeşilin tadını çıkarabilirsiniz. Unutmayın, alacağımız, önlemlerle salgının yayılmasını birlikte önleyeceğiz" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA