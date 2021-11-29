Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.E.K, M.H, A.D, M.H. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Şüphelilerden M.H, Y.E.K, M.S. tutuklandı, A.D. ile M.H. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, istihbarat, KOM, TEM ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 şüpheliyi 26 Kasım'da gözaltına almıştı.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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