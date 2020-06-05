Kilis'in il oluşunun 25. yılı
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Kilis'in il oluşunun 25. yılı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis'in il statüsüne alınmasının 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis'in il oluşunun 25. yılı
05.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:01

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis'in il statüsüne alınmasının 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, Kilis'in 25 yıl önce bugün Kanun Hükmünde Kararname ile il statüsüne kavuşturulduğunu belirtti.

Tarih boyu önemli bir yerleşim yeri olan Kilis'in Türkiye'nin nadide şehirleri arasında olduğunu ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Kilis'in sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınması, ilimizin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelini değerlendirilmesi, eğitimde önceki dönemlerdeki başarıların devamını, hatta daha üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak temel hedefimizdir. İnsanlarımıza imkan oluşturan, refahı ve adaleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Kentimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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