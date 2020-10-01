Kilis İl Genel Meclisi toplandı
01.10.2020 16:08 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:11
Kilis'te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.
Kilis'te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı toplantısında, İl Genel Meclisi gündeminde bulunan konuları görüştü. İl Genel Meclisi üyelerinden iki kişinin İl Milli Eğitim danışma kurulu üyelikliğine seçimi ile toplantı sona erdi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı