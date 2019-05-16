Kilis Belediyesi Hizmet Üretmeye Devam Ediyor

Kilis Belediye tarafından vatandaşlara hizmet üretmeye devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye sınırları içerisinde, gerek şikayet üzerine gerek yapılan rutin denetimlerde kaçak inşaat olduğu tespit edilen inşaatlara, 3194 Sayılı İmar kanununa istinaden işlem yapılıyor.

Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde su arızasını tespit ederek gerekli çalışmaları yaparak arızayı giderdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akpınar bölgesinde sulama hatlarının oluşturulması çalışmalarına devam ederken, bu çalışmalar sayesinde içeri bahçe tarafı sularına kavuşmuş olacağı bildirildi.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kilis girişindeki orta refüjlerin bakımı, düzeni ve yol kenarlarının ağaç dikimi çalışmalarına devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İHA