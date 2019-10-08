Kılıçdaroğlu: Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz

Kılıçdaroğlu: Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak operasyonu için meclise sunulan tezkereye "içimiz yana yana evet diyeceğiz" dedi.

08.10.2019 17:36
Kılıçdaroğlu: Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak operasyonu için meclise sunulan tezkereye "içimiz yana yana evet diyeceğiz" dedi.


Suriye ve Irak'a asker gönderilmesi için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyi uzatan tezkere ile ilgili, "Orada askerlerimiz var, o askerleri korumamız lazım." diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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